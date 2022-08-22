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На Украине признали наличие ожидающих прихода сил РФ

Мэр Авдеевки Барабаш: часть жителей украинских территорий ДНР ждет прихода сил РФ
СюжетМинобороны:

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мэр населенного пункта Авдеевка Виталий Барабаш заявил, что многие жители подконтрольных Киеву территорий Донецкой народной республики (ДНР) отказываются покидать дома, несмотря на «обязательную эвакуацию», и до сих пор прячутся в подвалах, в которых нет ни отопления, ни света. Об этом сообщает издание Politico.

Барабаш не отрицает, что часть людей на занимаемой украинскими войсками территории ДНР ждет прихода сил РФ.

«Некоторые говорят, что им некуда идти, или нет финансовых возможностей, или что они пережили 2014-2015 годы, выживут и сейчас. Некоторые говорят, что они уже уехали и вернулись, потому что у них закончились деньги. И я не могу отрицать, что некоторые ждут прихода России», — рассказал мэр Авдеевки.

Издание также добавило, что в «почти безлюдных» городах ДНР, контролируемых Киевом, многие жители недовольны попыткой украинских властей их «выгнать». Некоторые города еще не подверглись сильным обстрелам, но в них уже нет ни воды, ни газа.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в результате ударов по позициям Вооруженных сил Украины российские войска в ДНР уничтожили два танка, 15 автомобилей и до 100 бойцов противника.

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Татьяна Антоненко
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