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Российские войска уничтожили до 100 бойцов ВСУ на территории ДНР

Минобороны заявило об уничтожении до 100 бойцов ВСУ на территории ДНР

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

В результате ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР) российские войска уничтожили два танка, 15 автомобилей и до 100 бойцов противника. Об этом в понедельник, 22 августа, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что атака была проведена по позициям 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Зайцева, 112-й бригады территориальной обороны возле Артемовска и 101-й бригады территориальной обороны недалеко от Яковлевки в ДНР.

Кроме того, Воздушно-космические силы (ВСК) России нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления 102-й бригады территориальной обороны Украины в Запорожской области, в результате которого были уничтожены до 30 бойцов и 14 единиц военной техники. Также российские войска атаковали боевые позиции 28-й механизированной механизированной бригады ВСУ в районе Лупарева в Николаевской области, уничтожив 50 солдат и семь единиц техники противника, добавил Конашенков.

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По данным Минобороны, всего с начала проведения спецоперации на Украине были уничтожены 5016 единиц военной автомобильной спецтехники, 3329 орудий полевой артиллерии и минометов, 814 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4372 бронемашины, 368 зенитных ракетных комплексов, 1790 беспилотников, 267 самолетов и 148 вертолетов ВСУ.

Ранее ведомство показало видео ударов Су-35С по военной инфраструктуре украинских войск. На кадрах видно, как истребители выпускают по позициям ВСУ управляемые высокоточные ракеты классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

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Константин Лысяков
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