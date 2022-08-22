В российском городе жильцы начали выстраиваться в очереди из-за поломки лифта

Жильцы дома в Екатеринбурге начали выстраиваться в большие очереди из-за поломки лифта

В Екатеринбурге из-за поломки лифта жильцов 16-этажного дома вынудили регулярно стоять в длинных очередях для того, чтобы попасть к себе домой. На происходящее в российском городе обратил внимание Telegram-канал «Екатеринбург №1».

Большие очереди к лифту в доме на улице Палисадная выстраиваются на протяжении нескольких месяцев. В нем работает лишь один лифт — другой сломался еще в марте 2022 года. На снимке с камер видеонаблюдения, показанном одним из жильцов дома, можно увидеть, как перед лифтом собралось около 20 человек с детьми и колясками, ожидающих своей очереди на подъем.

Представитель управляющей компании «Территория Восток» сообщил РИА Новости, что у лифта сломалась катушка тормоза. Необходимая для ремонта деталь стоит 180 тысяч рублей — ее заказали из Китая лишь в июле и теперь ожидают доставки, которая может занять до 85 дней.

В УК рассказали, что по поводу ремонта лифта уже проводилось собрание собственников. Изначально они были против сбора денег на покупку детали и просили организацию выполнить работу за свой счет. Однако представитель «Территории Востока» пояснил, что управляющая компания может починить сломанный лифт самостоятельно, не привлекая средства жильцов, в случае, если расходы на ремонт составляют не более 50 тысяч рублей. Так как катушка тормоза стоит больше этой суммы, восстановление вышедшего из строя лифта относится к капитальному ремонту, деньги на который собирают собственники.

Из-за разногласий по поводу того, кто именно должен проводить ремонт, было потеряно несколько месяцев. В результате к решению проблемы вернулись лишь в июне, когда жильцы начали опасаться, что из строя может выйти и второй лифт. Тогда же, по словам представителя «Территории Востока», управляющая компания устроила голосование за проведение капитального ремонта конструкции. Прийти к компромиссу в вопросе покупки детали удалось только на условиях того, что управляющая компания оплатит 80 тысяч от суммы, необходимой для покупки детали и проведения капитального ремонта, а жильцы дома соберут остальные 100 тысяч.

Журналистам агентства не удалось получить комментарий от пресс-службы губернатора Свердловской области по поводу того, можно ли ускорить процесс возврата лифта без необходимости несколько месяцев ждать катушку тормоза из Китая.

В августе россиян предупредили о проблемах с новостройками из-за нехватки лифтов. По словам первого вице-президента национального лифтового союза Алексея Захарова, проблемы могут возникнуть у застройщиков, которые занимаются возведением высотных зданий — в данный момент в России нет заводов, способных массово выпускать высокоскоростные подъемники, которые обычно устанавливают в подобных домах.