Певицу Манижу запретили помещать на обложку журнала

Манижу запретили помещать на обложку журнала «Собака.Ru» из-за попадания в черные списки

Певицу Манижу запретили помещать на обложку краснодарской версии журнала «Собака.Ru». Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Алексея Пивоварова (внесен Минюстом в список СМИ-иноагентов).

В этом году исполнительница станет хедлайнером фестиваля казачьей культуры «Александровская крепость». В фонде бизнесмена Олега Дерипаски «Вольное дело», которое занимается организацией мероприятия, заявили, что номер журнала с Манижей на обложке ушел в типографию, но потом его сняли с печати. Это решение объяснили тем, что певица попала в черные списки артистов. Ранее она осудила специальную военную операцию на территории Украины.

Официально подобных списков нет, однако в интервью BBC News солист группы Little Big Илья Прусикин утверждал, что участников коллектива внесли в такой перечень, так как они выступили против военной спецоперации. Он пояснил, что эти перечни запрещенных исполнителей носят рекомендательный характер. Группа «Каста» также заявляла о попадании в черный список.