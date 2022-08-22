Дмитрий Медведев допустил рост цен на газ в Европе до 4000 долларов

Дмитрий Медведев допустил рост цен на газ в Европе до 4000 долларов до конца года

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев допустил, что цены на газ в Европе до конца года достигнут 4000 долларов за тысячу кубометров. Соответствующее замечание он оставил в своем Telegram-канале, комментируя рост стоимости топлива 22 августа.

«Что будет с ценой в конце года? 3000 долларов? 4000 долларов? Кто больше, господа?» — написал политик.

Газ дорожает на фоне решений «Газпрома», сокращающего прокачку по главному маршруту экспорта, газопроводу «Северный поток». Российская компания сначала ссылалась на трудности с получением из ремонта в Канаде нужного оборудования, а потом — на невозможность его принять.

19 августа стало известно о временной приостановке поставок из-за ремонтного обслуживания единственной турбины газопровода.

Сам «Газпром» также ранее выступал с прогнозом о подорожании топлива до 4000 долларов. Его добыча, как и экспорт в страны дальнего зарубежья, при этом падает.