Эксперт разрешила британцам есть некоторые заплесневелые продукты

Express: сыр, хлеб и твердые фрукты можно съесть, даже если на них появилась плесень

Некоторые виды сыров, хлеб и твердые фрукты можно съесть, даже если на них появилась плесень, уверена телеведущая и специализирующаяся на качестве товаров потребления журналистка Элис Бир. Некоторые испорченные на вид продукты она разрешила есть, сказав об этом в эфире передачи This Morning, передает Express.

По словам эксперта, заплесневелую часть хлеба можно отрезать и съесть остальное, руководствуясь правилом — если пятно плесени составляет сантиметр в диаметре, значит, оно проникло и на сантиметр вглубь. Небольшие пятна плесени можно удалить и с твердых фруктов и овощей — яблок, капусты, корнеплодов, продолжила Бир. Она предупредила, что это возможно, только если пятно не покрыто слизью, поскольку присутствие слизи говорит о размножении опасных бактерий.

Кроме того, можно удалять плесень с твердых сыров, добавила Бир. «Плесень на внешней стороне твердого сыра, такого как чеддер или пармезан, можете отрезать. Говорят, нужно срезать пятна, отступая от них примерно на полсантиметра, но я просто режу то, что вижу», — объяснила она. В то же время она призвала ни в коем случае не пытаться есть заплесневевшее мясо и мясные продукты, мягкие фрукты и овощи (например, помидоры), мягкие сыры и яблоки.

Ранее врачи из Агентства пищевых стандартов и Национальной службы здравоохранения Англии рассказали об опасности разогретого риса. В Агентстве пищевых стандартов уточнили, что опасно не разогревание риса, а способ его хранения перед этим.