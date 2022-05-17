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Врачи рассказали об опасности разогретого риса

Mirror: восковая бацилла из разогретого риса может привести к расстройству пищеварения

Фото: Unsplash

Врачи из Агентства пищевых стандартов и Национальной службы здравоохранения Англии рассказали об опасности разогретого риса. На их рекомендации обратило внимание издание Mirror.

В Агентстве пищевых стандартов уточнили, что опасно не разогревание риса, а способ его хранения перед этим. Рис, уточнили специалисты, содержит споры потенциально вредоносной бактерии — восковой бациллы. Если оставить его храниться при комнатной температуре после варки, споры развиваются в бактерии и могут после употребления в пищу привести к расстройству в пищеварения — вызвать тошноту или диарею, предупреждают врачи.

Как правило, нежелательные симптомы, уточнили в агентстве, развиваются в течение одного-пяти часов после употребления испорченной пищи.

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В Национальной службе здравоохранения Англии рекомендуют отправлять рис в холодильник через час после готовности, когда он достаточно остынет. Эксперты добавляют, что употребить его в пищу желательно в течение суток, разогревая до образования пара не более одного раза.

Ранее диетолог и нутрициолог Рейчел Кларксон назвала считающиеся полезными напитки, которые могут мешать сбросить вес. Кларксон объяснила, что для похудения важен не только дефицит калорий, но и количество углеводов, жиров и белков, которые употребляет человек.

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Александра Лисица
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