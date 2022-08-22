Нурмагомедов заявил о способности набрать форму для боев за полгода

Хабиб Нурмагомедов заявил, что мог бы набрать форму для боев за полгода

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов отметил, что его уход из спорта не связан с его физическим состоянием. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

33-летний Нурмагомедов прокомментировал свидетельства о его спарринге с американцем Люком Рокхолдом, в котором россиянину удавалось доминировать над соперником в борьбе. Нурмагомедов подчеркнул, что при желании мог бы набрать форму, необходимую для выступлений, за полгода.

«Но этого никогда не произойдет. Что было, то прошло. На определенном отрезке времени я был чемпионом, но он закончился. Мы вступили в новую стадию жизни», — отметил он, снова отвергнув возможность вернуться в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Россиянин напомнил, что решение завершить карьеру было принято после общения с семьей.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Россиянин включен в Зал славы UFC. На его счету 29 побед в 29 поединках.