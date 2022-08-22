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Нурмагомедов заявил о способности набрать форму для боев за полгода

Хабиб Нурмагомедов заявил, что мог бы набрать форму для боев за полгода
Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов. Фото: Per Haljestam-USA TODAY Sports / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов отметил, что его уход из спорта не связан с его физическим состоянием. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

33-летний Нурмагомедов прокомментировал свидетельства о его спарринге с американцем Люком Рокхолдом, в котором россиянину удавалось доминировать над соперником в борьбе. Нурмагомедов подчеркнул, что при желании мог бы набрать форму, необходимую для выступлений, за полгода.

«Но этого никогда не произойдет. Что было, то прошло. На определенном отрезке времени я был чемпионом, но он закончился. Мы вступили в новую стадию жизни», — отметил он, снова отвергнув возможность вернуться в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Россиянин напомнил, что решение завершить карьеру было принято после общения с семьей.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Россиянин включен в Зал славы UFC. На его счету 29 побед в 29 поединках.

Николай Костюков
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