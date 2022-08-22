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«Молдовагаз» расплатилась с «Газпромом»

«Молдовагаз» расплатилась с «Газпромом» за июль и попросила отсрочку на август

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Компания «Молдовагаз» расплатилась с «Газпромом» за июль и попросила отсрочку выплаты аванса на август, сообщает РИА Новости.

«Июль закрыли, по авансу августа попросили отсрочку», — прокомментировал глава молдавской госкомпании Вадим Чебан.

Ранее Чебан предупреждал, что у самой компании не хватает денег. Он добавил, что компания уже попросила поставщика об отсрочке, но ответа пока не получила. Согласно условиям договора, аванс необходимо заплатить до 20-го числа каждого месяца.

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17 августа «Молдовагаз» попросила у «Газпрома» отсрочку по авансовым платежам за два месяца: август и сентябрь.

В октябре прошлого года «Газпром» заключил с Молдавией новый долгосрочный контракт, по условиям которого закупочная цена пересматривается каждый месяц и рассчитывается исходя из текущих рыночных котировок. В результате тарифы для населения за последние год, по словам президента Молдавии Майи Санду, выросли в шесть раз.

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Платон Щукин
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