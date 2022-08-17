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Молдавия попросила у «Газпрома» отсрочку за два месяца

«Молдовагаз» попросила у «Газпрома» отсрочку аванса за август и сентябрь

Фото: РИА Новости

«Молдовагаз» попросила у «Газпрома» отсрочку по авансовым платежам за два месяца: август и сентябрь, написал глава компании Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

«"АО "Молдовагаз" обратилось к ПАО "Газпром" с просьбой отсрочить до конца 4-го квартала срок оплаты авансовых платежей за август — сентябрь текущего года», — отметил Чебан.

По его словам, ситуация сложилась из-за низких внутренних тарифов на газ в Молдавии, которые в начале августа установило Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ). «Задержка контрактных платежей ведет и к росту задолженности перед поставщиком, которая на сегодняшний день и так является очень внушительной, что отрицательно сказывается на отношениях между поставщиком газа и АО «Молдовагаз»», — сказал глава компании.

Также он попросил помощи у правительства для покрытия кассовых разрывов, которые образуются по итогам августа и сентября. «Команда предприятия постоянно прилагает усилия с целью продемонстрировать, что оно является добропорядочным и предсказуемым партнером, а такое доверие является важным элементом в переговорном процессе со всеми поставщиками с целью получить наиболее выгодные условия для потребителей Молдовы», — резюмировал Чебан.

В октябре прошлого года «Газпром» заключил с Молдавией новый долгосрочный контракт, по условиям которого закупочная цена пересматривается каждый месяц и рассчитывается исходя из текущих рыночных котировок. В результате тарифы для населения за последние год, по словам президента Молдавии Майи Санду, выросли в шесть раз.

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Платон Щукин
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