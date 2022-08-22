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Storytel объявил об уходе из России с 1 октября

Сервис аудиокниг Storytel объявил об уходе из России с 1 октября

Фото: Pixabay

Один из крупнейших сервисов аудио- и электронных книг Storytel объявил об окончательном уходе из России. Об этом пишут «Известия».

Издание сообщает, что пользователи сервиса получили письмо, в котором сервис предупредил, что продолжать пользоваться приложением будет возможно лишь до 30 сентября. С 1 октября приложение станет недоступным

Пользователям, ранее оплатившим подписку на несколько месяцев, вернут деньги за неиспользованный период.

4 марта Storytel заявил о приостановке работы в России, дал возможность продлить подписку и разрешил пользоваться приложением уже действующим российским пользователям.

7 июля президент Владимир Путин назвал благом для российской экономики уход иностранных компаний. «В некоторых отраслях экономики хорошо, что какие-то иностранные компании ушли. Может быть, меньше конкуренции, но ее нужно поддерживать», — отметил он.

С конца февраля об уходе с российского рынка объявили несколько десятков зарубежных компаний из разных отраслей. Большинство из них объясняли свое решение невозможностью работать в России в условиях спецоперации и возникшими логистическими сложностями.

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Марина Совина
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