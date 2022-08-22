Предполагаемая убийца Дугиной могла использовать поддельные документы для въезда в Россию

Предполагаемая убийца журналистки Дарьи Дугиной могла использовать поддельные документы для въезда в Россию. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, гражданка Украины Наталья Вовк могла пересечь границу по поддельным документам, в том числе и паспорту.

Ранее стало известно о раскрытии убийства Дугиной. Его совершили украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является Вовк, которая скрылась после преступления в Эстонии.

Исполнительницу убийства журналистки вскоре объявят в розыск с целью выдачи в Российскую Федерацию.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. Вовк с дочерью также побывали на этом фестивале.