Ответственную за убийство Дугиной украинку объявят в розыск

Ответственную за убийство Дугиной гражданку Украины объявят в розыск

Гражданку Украины, предварительно причастную к убийству Дарьи Дугиной, следствие планирует объявить в розыск. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщает ТАСС.

По данным агентства, исполнительницу убийства Дугиной вскоре объявят в розыск с целью выдачи в Российскую Федерацию. Следствие полагает, что непосредственным исполнителем выступила 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая после совершения преступления скрылась в Эстонии.

До этого в правоохранительных органах агентству ТАСС сообщили, что Вовк объявят в розыск с целью добиться ее выдачи.

Ранее родственники философа Александра Дугина, чья дочь погибла в результате подрыва автомобиля, обозначили, что потерпевшие продолжает находиться под наблюдением врача.

20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье на ходу сгорела машина, за рулем которой была журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. Следователи предполагали, что сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.