Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Ответственную за убийство Дугиной украинку объявят в розыск

Ответственную за убийство Дугиной гражданку Украины объявят в розыск

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Гражданку Украины, предварительно причастную к убийству Дарьи Дугиной, следствие планирует объявить в розыск. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщает ТАСС.

По данным агентства, исполнительницу убийства Дугиной вскоре объявят в розыск с целью выдачи в Российскую Федерацию. Следствие полагает, что непосредственным исполнителем выступила 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая после совершения преступления скрылась в Эстонии.

До этого в правоохранительных органах агентству ТАСС сообщили, что Вовк объявят в розыск с целью добиться ее выдачи.

Ранее родственники философа Александра Дугина, чья дочь погибла в результате подрыва автомобиля, обозначили, что потерпевшие продолжает находиться под наблюдением врача.

20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье на ходу сгорела машина, за рулем которой была журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. Следователи предполагали, что сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Предполагаемая убийца дочери Дугина оказалась бойцом полка «Азов»
Викторию Бекхэм уличили в новой пластике на фото без макияжа
Врач оценила опасность смога для здоровья человека
Угрозу дефолта в США объяснили
Сыгравший Гэндальфа актер пообещал пранкерам приехать на гей-парад имени Бандеры
Кошка родила редчайшего двуликого котенка
В петербургском комитете начались обыски по делу о сносе исторических зданий
Создана сверхтонкая электронная кожа
МИД России потребовал от МИД Албании информацию о задержанных россиянах
Кардиолог предупредил россиян об опасности «пивного сердца»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.