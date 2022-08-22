Родственники рассказали о состоянии философа Дугина после гибели дочери

Родственники Дугина заявили, что философа после гибели дочери наблюдает врач

Философ Александр Дугин, чья дочь погибла в результате подрыва автомобиля, продолжает находиться под наблюдением врача. Родственники заявили, что сейчас его состояние медики оценивают как стабильное, пишет РИА Новости.

По мнению близких, философ после трагедии начинает постепенно приходить в себя. «Александр Гельевич вроде бы ничего, держится. Под наблюдением врача», — отметил собеседник агентства.

20 августа на Можайском шоссе в Подмосковье на ходу сгорела машина, за рулем которой была журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. Следователи предполагали, что сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.

По данным ФСБ, девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об убийстве после взрыва автомобиля, в котором находилась журналистка. В СКР также заявили о заказном характере преступления.