Вышел первый тизер снятого по игре сериала The Last of Us

HBO Max опубликовал первый тизер сериала The Last of Us, снятого по игре

Киностудия HBO Max опубликовала первый тизер снятого по игре сериала The Last of Us («Последние из нас» или «Одни из нас»). Видеоролик компания показала на своем YouTube-канале.

На кадрах были замечены главные герои проекта — Джоэл Миллер (его сыграл американский актер Педро Паскаль) и 14-летняя Элли (актриса Белла Рамси, ранее участвующая в съемках «Игры престолов»).

Детали сюжета сериала, дата выхода которого запланирована на начало 2023 года, неизвестны. Сам проект будет состоять из десяти эпизодов.

The Last Of Us — серия видеоигр для платформы PlayStation, в которых показаны события в мире, пережившем смертельный вирус. В центре истории — попытка Джоэла Миллера перевезти девочку Элли, устойчивую к вирусу и мутациями, через весь город, чтобы с ее помощью создать вакцину.

В январе 2021 года стало известно, что уроженец Кабардино-Балкарии, российский режиссер Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод для сериала, созданного по мотивам игры. Кинематографист признался, что является большим фанатом The Last of Us и до последнего не верил, что ему позволят принять участие в работе над проектом. Сценаристом сериала выступит шоураннер «Чернобыля» Крейг Мейзин.