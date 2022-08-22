Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Samsung неожиданно обновила старые смартфоны

Android Police: Samsung выпустила обновление для Galaxy S7 и других старых телефонов

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Samsung обновила несколько моделей раритетных смартфонов. Об этом сообщает издание Android Police.

Журналисты медиа обратили внимание, что неожиданное обновление ПО стало доступно на нескольких снятых с производства смартфонов корейского бренда. Среди них оказались Galaxy S7, S7 Edge, S8 и другие устаревшие девайсы. Как выяснилось, апдейт не добавляет новых функций ОС Android.

Специалисты отметили, что обычно производители выпускают для многих своих устройств патчи безопасности, однако в этот раз Samsung представила обновление, исправляющее баг в работе GPS. «Патч не затрагивает уровень безопасности, но в журнале изменений указано, что стабильность GPS улучшается», — подчеркнули авторы.

В материале говорится, что Samsung, вероятно, выпустит подобное обновление и для более старых смартфонов. «Большинство людей, вероятно, забыли об этих телефонах (или давно продали их), и то, что Samsung обновляет подобные модели — при отсутствии исправления какого-либо критического недостатка безопасности — кажется очень странным», — подытожили журналисты.

В середине августа стало известно, что корейский производитель выпустил обновление для раритетного смартфона. Samsung Galaxy J7 также получили апдейт, исправляющий ошибку в работе GPS.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Вучич напомнил о прекращении поставок российской нефти в Сербию
Российские тиктокеры пожаловались на психологические проблемы
Доллары и евро в российской кубышке захотели заменить юанями
Samsung неожиданно обновила старые смартфоны
Россияне полчаса провисели на сломанном аттракционе и попали на видео
Экс-посол Украины в ФРГ дал наставления преемнику
Россиянка побила врача за отказ выдать больничный ее дочери из-за ресниц
Врач перечислила опасные причины появления целлюлита
В США обвинили Россию в слишком активном освоении Арктики
Названы последствия нарушающих правила ВТО антироссийских санкций Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.