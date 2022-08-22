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США заключат с Украиной контракт на разработку дронов Switchblade 600

Defense News: США подпишут контракт на разработку дронов Switchblade 600 для ВСУ

Фото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Tyler Forti / Wikimedia

Сухопутные войска США в течение ближайшее время планируют заключить контракт на разработку для Вооруженных сил Украины (ВСУ) десяти барражирующих боеприпасов Switchblade 600, предназначенных для уничтожения бронетехники, пишет пишет Defense News.

По словам представителя Пентагона Джессики Максуэлл, речь идет о контракте на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с целью производства десяти беспилотников-камикадзе Switchblade 600. Соглашение планируется подписать с производителем техники, компанией AeroVironment.

Ожидается, что соответствующее соглашение подпишут в течение ближайших 30 дней. Отмечается, что разработка дронов находится еще на этапе изготовления прототипов, аппараты пока не прошли все испытания. Точная дата поставки боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет обозначена после согласования всех деталей контракта.

О применении ВСУ дронов Switchblade стало известно в апреле. Американское издание The Drive сообщало, что США планируют отправить на Украину десять единиц Switchblade 600, которые, в отличие от сотен Switchblade 300, используемых Киевом, имеют более мощную боевую часть.

Switchblade — серия тактических барражирующих снарядов производства американской компании AeroVironment. Данные беспилотники прозвали дронами-камикадзе, так как они поражают цель непосредственно собой.

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Варвара Кошечкина
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