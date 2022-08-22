Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Названо условие запуска «Северного потока-2»

Аналитик Юшков назвал долгосрочные контракты условием запуска «Северного потока-2»

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Россия запустит «Северный поток-2» только в случае заключения дополнительных долгосрочных контрактов, которые обеспечат длительную, а не разовую эксплуатацию газопровода. Но вероятность того, что Германия пойдет на такие условия, практически отсутствует. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Газ на торгах на европейской бирже ICE резко подорожал в ходе сессии 22 августа, свидетельствуют данные площадки. Цена превысила три тысячи долларов за тысячу кубометров, что стало наивысшим показателем с марта. Подорожание произошло на фоне планов о приостановке «Северного потока» с 31 августа.

«Несмотря на критичную ситуацию, немцы пока не рассматривают сценарий запуска "Северного потока-2", — сказал Юшков. — Они сами слишком политизировали этот проект и оказались заложниками ситуации: теперь его эксплуатация станет политическим поражением».

По мнению аналитика, позиция Германии состоит в том, что запустить газопровод можно будет в любой момент в случае ЧП. Но это расходится с видением России.

«Россия запустит "Северный поток-2" только при наличии гарантий того, что он будет загружен в долгосрочной перспективе, ей необходимо подписание дополнительных соглашений, в рамках которых будет указано, что газ будет идти именно по этому газопроводу в рамках долгосрочных контрактов. Но шансов на то, что Германия на это пойдет, достаточно мало. Так что и вероятность запуска "Северного потока-2" невелика», — заключил аналитик.

Ранее «Газпром» объявил о временной приостановке газопровода «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября. Это обусловлено проведением технического обслуживания и планово-предупредительных работ. После этого транспорт газа по трубопроводу будет восстановлен до уровня 33 миллиона кубометров в сутки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
На Украине признали наличие ожидающих прихода сил РФ
Москвич увеличил себе кухню и разозлил соседа
В Госдуме анонсировали внеплановое совещание из-за ситуации с Запорожской АЭС
Словацкий игрок описал реакцию соотечественников на его решение выступать в КХЛ
В США отстранили от работы трех избивших задержанного полицейских
Пытавшийся изнасиловать двух россиянок покончил с собой на допросе
Крошечная собачка обратила в бегство медведя
В Севастополе поручили разместить указатели к бомбоубежищам
Президент ЦСКА оценил уход Федуна из «Спартака»
Медведев ответил на слова Шольца о частоте походов в душ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.