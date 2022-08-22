Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США заявили об отсутствии целей у внешней политики Вашингтона

Аналитик The Hill Мэннинг заявил, что США ведут политику «стратегической неопределенности»

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

США идут к третьей мировой войне и даже не замечают этого, заявил бывший директор по азиатским исследованиям при Совете по международным отношениям Роберт Мэннинг (Robert Manning) для своей статьи в американской газете The Hill.

Аналитик заявил об отсутствии целей у внешней политики США. По его словам, Вашингтон ведет опасную политику «стратегической неопределенности». Мэннинг отметил: действия Белого дома говорят о том, что он добивается «коалиции единомышленных демократий». «Она будет жить долго и счастливо, а державы противоположных взглядов (например, Россия и Китай) либо признают верховенство США, либо смирятся со сменой режима», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что мировые демократии около 20 лет находятся в упадке, а политическая система США «накалена до предела и вообще в смертельной опасности». Миропорядок, где «крупнейшая торговая держава и экспортер капитала, а также две зрелые ядерные державы» оказались в изоляции, вне каких-либо рамок и гарантий, не может быть стабильным и процветающим, уверен специалист.

Материалы по теме:
«Это исторический вызов» Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
«Это исторический вызов»Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
9 июля 2022
Сытый — голодному. Почему Россия решила закрепиться в Африке и как страны Запада пытаются ей помешать?
Сытый — голодному.Почему Россия решила закрепиться в Африке и как страны Запада пытаются ей помешать?
5 августа 2022

«Нынешнее геополитическое положение напоминает прелюдию к Первой мировой. То было тоже время беспрецедентной глобализации — а также ошибок и просчетов крупных держав», — уточнил Мэннинг. Особенную озабоченность эксперта вызывает позиция Вашингтона по Тайваню, так как она может спровоцировать Китай на военные действия. По Украине США действуют осторожнее, добавил он. «Мы оказались в переломном моменте истории, когда несколько судьбоносных событий разворачивается одновременно. Немного ясности бы не повредило», — уточнил Мэннинг.

Ранее директор Национальной разведки США Аврил Хейнс (Avril Haines) на слушаниях в Конгрессе заявила, что власти США в поддержке Украины не хотят доводить дело до третьей мировой войны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД обвинили США в проведении агрессивной политики против России
В России коллекторам запретят выдавать роботов за человека
В Запорожской области объяснили удары Киева по Мелитополю
Чехия выразила готовность продолжать оказывать всестороннюю помощь Украине
Пожилая фитнес-модель показала рельефный пресс на фото и восхитила поклонников
В США заявили об отсутствии целей у внешней политики Вашингтона
Российский дипломат заявил о тающих шансах мирного решения конфликта на Украине
Российский «ВПК-Урал» усовершенствовали
Губерниев высмеял речь Загитовой
Путин пообещал проводить отвечающую коренным интересам России политику
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.