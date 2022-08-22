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«Црвена Звезда» выиграла международный футбольный турнир UTLC Cup 2022

Сербская «Црвена Звезда» стала победителем международного футбольного турнира UTLC Cup

Фото: Thomas Serer / Unsplash

Сербская «Црвена Звезда» стала победителем международного футбольного турнира UTLC Cup 2022. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Белградские футболисты 2008 года рождения одержали победу над ровесниками из московского «Динамо» в серии послематчевых пенальти на «РЖД Арене» со счетом 4:2. Обладателем бронзовых наград стала «Астана», переигравшая московский «Локомотив» со счетом 1:0.

«Фантастический турнир и очень полезный для нашей команды. Он станет огромной мотивацией для будущей карьеры наших ребят. Они увидели, то при серьезной работе и трудолюбии на такой стадион можно выходить не раз в жизни, а каждую неделю, став профессиональным футболистом»», — заявил главный тренер «Црвены Звезды» Марко Петрович.

Главный матч турнира предваряло Skills Show. В соревновании сошлись действующие игроки команды 2drots, участники Кубка России по футболу Манна, Карат и Vagabond. Им противостояла сборная UTLC Cup, а также двукратные чемпионы России в составе «Локомотива» Дмитрий Сенников, Руслан Пименов и чемпионка Европы Елена Терехова.

UTLC Cup 2022 проходил в Москве с 17 по 21 августа. В нем приняли участие турецкие «Фатих Карагюмрюк» и «Аланьяспор», «Црвена Звезда», столичные «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА, минское «Динамо» и «Астана».

Анастасия Борисова
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