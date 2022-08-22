«Црвена Звезда» выиграла международный футбольный турнир UTLC Cup 2022

Сербская «Црвена Звезда» стала победителем международного футбольного турнира UTLC Cup

Сербская «Црвена Звезда» стала победителем международного футбольного турнира UTLC Cup 2022. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Белградские футболисты 2008 года рождения одержали победу над ровесниками из московского «Динамо» в серии послематчевых пенальти на «РЖД Арене» со счетом 4:2. Обладателем бронзовых наград стала «Астана», переигравшая московский «Локомотив» со счетом 1:0.

«Фантастический турнир и очень полезный для нашей команды. Он станет огромной мотивацией для будущей карьеры наших ребят. Они увидели, то при серьезной работе и трудолюбии на такой стадион можно выходить не раз в жизни, а каждую неделю, став профессиональным футболистом»», — заявил главный тренер «Црвены Звезды» Марко Петрович.

Главный матч турнира предваряло Skills Show. В соревновании сошлись действующие игроки команды 2drots, участники Кубка России по футболу Манна, Карат и Vagabond. Им противостояла сборная UTLC Cup, а также двукратные чемпионы России в составе «Локомотива» Дмитрий Сенников, Руслан Пименов и чемпионка Европы Елена Терехова.

UTLC Cup 2022 проходил в Москве с 17 по 21 августа. В нем приняли участие турецкие «Фатих Карагюмрюк» и «Аланьяспор», «Црвена Звезда», столичные «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА, минское «Динамо» и «Астана».