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Эстония прокомментировала заявление ФСБ о бегстве убийцы Дугиной

Глава МИД Рейнсалу заявил, что Эстония рассматривает заявления ФСБ о Вовк как провокацию
Урмас Рейнсалу

Урмас Рейнсалу. Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу прокомментировал заявление ФСБ России о бегстве в страну Натальи Вовк, которую российская сторона считает возможной убийцей журналистки Дарьи Дугиной. Его слова передает портал ERR.

По словам Рейнсалу, Эстония рассматривает заявления ФСБ как провокацию России. «Больше нам к этому нечего добавить», — сказал он. Глава МИД высказал мнение, что таким образом Москва пытается оказать давление на Таллин за поддержку Киева.

Ранее МИД Эстонии опроверг факт того, что Россия запрашивала у Эстонии официальные данные по Вовк.

Дочь российского философа и общественного деятеля Александра Дугина Дарья погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. Позже в ФСБ заявили о раскрытии преступления. По версии ведомства, взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк.

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Марина Совина
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