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Россиянка побывала в Абхазии и описала страну фразой «Крым на излете 90-х»

Читательница «Тонкостей туризма» пожаловалась на брань и «тыканье» от жителей Абхазии

Фото: Victoria_Balobanova / Shutterstock

Российская туристка побывала на отдыхе в Абхазии и оказалась полностью разочарована поездкой. Впечатлениями от страны она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Неприятности у путешественницы начались еще при прохождении границы. Так, очереди в зоне ожидания она описала фразой «туристы набиваются как скот в амбар», отметив на КПП отсутствие питьевой воды, грязные туалеты и духоту — девушка пожаловалась, что даже получила тепловой удар с обмороком. Также ее расстроило неуважительное отношение местных жителей, которые употребляли в речи «брань, ругательства и тыканье».

«Было ощущение, что меня отбросило в Крым на излете 1990-х. Все, все и вся нацелено на то, чтобы вытащить из вашего кошелька как можно больше, на каждом шагу, при малейшей возможности, и абсолютно неважно, что вы будете разочарованы и никогда сюда не вернетесь», — поделилась еще одним наблюдением читательница портала.

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Кроме того, россиянка возмутилась тем, что неотложную медицинскую помощь в отеле оказывают за деньги — при этом в гостинице не оказалось ни градусника, ни тонометра, а ближайший медпункт находился на расстоянии километра. Туристка предупредила о том, что в Абхазии эпидемия ротавируса, который опасен для приезжих, так как является эндемическим заболеванием.

«У 85 процентов туроператоров средней руки экскурсионный транспорт — это древние представители "Автоваза" и ПАЗы, разбитые и без кондиционеров. Для того, чтобы получить машину, в которой не воняет солярой из всех щелей, пришлось поругаться с туроператором», — поделилась опытом путешественница.

Ранее в августе другая российская туристка, которая впервые побывала в Абхазии, перечислила главные минусы страны, омрачившие ее путешествие. В первую очередь она заметила, что в республике много краж, а отдыхающих часто обманывают с экскурсиями.

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Дарья Рыбак
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