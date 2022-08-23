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Бастрыкин поручил завести дело после нападения украинки на россиян на Кипре

Глава СК Бастрыкин поручил завести дело о нападении украинки с ножом на россиян на Кипре

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения украинки с ножом на россиян, отмечавших День российского флага, на Кипре. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил ГСУ возбудить уголовное дело по факту нападения на активистов с российскими флагами в Республике Кипр», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что местные правоохранительные органы задержали женщину. Ожидается, что ей будут предъявлены обвинения в пьянстве, хулиганстве и нарушении общественного порядка.

Инцидент произошел в Ларнаке 22 августа. Около церкви Фанеромени собралась группа людей, чтобы отметить День российского флага. Внезапно к праздновавшим подошла 55-летняя украинка с ножом в руках, предположительно, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, она «кричала что-то на своем языке».

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Марина Совина
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