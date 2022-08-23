Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Microsoft упростит обновления Windows

The Verge: название крупного обновления для Windows появилось в сети

Фото: Alexander Pohl / Alto Press / Globallookpress.com

Microsoft решила давать обновлениям для ОС Windows упрощенные названия. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты медиа обратили внимание на появившееся в сети сообщение блогера под ником XenoPanther, который в своем Twitter раскрыл название крупного обновления Windows 11. Автор увидел наименование апдейта случайно на экране установки системы — Windows 11 2022 Update.

«Microsoft, наконец, упростила свои часто запутанные имена обновлений для Windows», — подчеркнули специалисты. По информации источников портала, в компании ранее планировали называть обновления в честь людей или животных, однако решили, что это может запутать пользователей.

Авторы издания посчитали, что Microsoft могла бы максимально упростить наименование обновлений, перейдя на цифровую систему. «Я бы все же предпочел, чтобы Microsoft использовали названия типа Windows 11.1 или 11.2», — отметил журналист Том Уоррен. По его словам, это позволило бы навести порядок в серии апдейтов системы.

Ранее инсайдеры выяснили, что масштабное обновление для Windows 11 официально выйдет 20 сентября. Новая версия будет включать в себя несколько крупных изменений — поддержку папок приложений в меню «Пуск», функцию перетаскивания файлов на панель задач, опцию управления ПК голосовыми командами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Лавров назвал варварским преступлением убийство Дарьи Дугиной
США пригрозили турецким компаниям проблемами из-за сотрудничества с Россией
Каждый четвертый россиянин назвал западные ценности разрушительными
Сальма Хайек назвала Анджелину Джоли лучшим режиссером
В ДНР заявили о необходимости трибунала после обстрела Донецка
В богатой углем европейской стране начнут топить дома мусором
Возможным мотивом убийства Дугиной назвали расследования по Bellingcat
Менеджер Макгрегора рассказал о будущем бойца
Доктор Павлова назвала легкий способ подцепить паразитов
Осужденный за убийство жены фотограф досрочно выйдет из колонии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.