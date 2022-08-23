Microsoft упростит обновления Windows

The Verge: название крупного обновления для Windows появилось в сети

Microsoft решила давать обновлениям для ОС Windows упрощенные названия. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты медиа обратили внимание на появившееся в сети сообщение блогера под ником XenoPanther, который в своем Twitter раскрыл название крупного обновления Windows 11. Автор увидел наименование апдейта случайно на экране установки системы — Windows 11 2022 Update.

«Microsoft, наконец, упростила свои часто запутанные имена обновлений для Windows», — подчеркнули специалисты. По информации источников портала, в компании ранее планировали называть обновления в честь людей или животных, однако решили, что это может запутать пользователей.

Авторы издания посчитали, что Microsoft могла бы максимально упростить наименование обновлений, перейдя на цифровую систему. «Я бы все же предпочел, чтобы Microsoft использовали названия типа Windows 11.1 или 11.2», — отметил журналист Том Уоррен. По его словам, это позволило бы навести порядок в серии апдейтов системы.

Ранее инсайдеры выяснили, что масштабное обновление для Windows 11 официально выйдет 20 сентября. Новая версия будет включать в себя несколько крупных изменений — поддержку папок приложений в меню «Пуск», функцию перетаскивания файлов на панель задач, опцию управления ПК голосовыми командами.