Названа дата выхода крупного обновления Windows 11
Инсайдеры назвали сроки выхода глобального обновления Windows 11. Об этом сообщает издание The Verge.
По информации источников медиа, масштабное обновление для Windows 11 официально выйдет 20 сентября. Апдейт 22H2 можно будет получить в «Центре обновления Windows». Новая версия ОС будет включать в себя несколько крупных изменений — поддержку папок приложений в меню «Пуск», функцию перетаскивания файлов на панель задач, опцию управления ПК голосовыми командами, улучшенный «Диспетчер задач».
Инсайдеры рассказали, что сейчас инженеры Microsoft продолжают тестировать функцию вкладок в «Проводнике» — данная опция появится в файловом менеджере позже до конца года. По словам журналистов, чтобы получить апдейт раньше обозначенной даты, нужно присоединиться к программе бета-тестирования Windows.
Также осведомленные источники сообщили, что этой осенью Microsoft запланировала выход новых устройств Surface. Анонс приурочен к 10-летию линейки фирменных компьютеров.
В конце июля Microsoft запланировала офлайн-мероприятие для разработчиков. Конференция Ignite пройдет в Сиэтле с 12 по 14 октября.