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Раскрыта дата выхода крупного обновления Windows 11

The Verge: глобальное обновление 22H2 для Windows 11 выйдет в сентябре

Фото: Shutterstock

Microsoft выпустит очередное крупное обновление для Windows 11 осенью. Об этом сообщает издание The Verge.

Согласно раскрытой информации, американская компания запланировала выход крупного обновления для актуальной ОС в сентябре. В эту дату Microsoft также намерена представить обновленную серию ноутбуков с нативной поддержкой Windows 11.

Кроме того, в середине осени Microsoft запланировала провести мероприятие для разработчиков Ignite. В компании рассказали, что конференция пройдет в Сиэтле с 12 по 14 октября. Журналисты отметили, что мероприятие должно состоятся впервые за два года — предыдущие конференции были отменены из-за пандемии коронавируса.

По словам источников, конференция для разработчиков Microsoft состоится за несколько дней до 10-летней годовщины Surface. Американская компания запустила линейку планшетов и компьютеров 26 октября 2012 года. «Microsoft собирается отметить 10-летний юбилей Surface выходом новых продуктов», — отметили инсайдеры.

Ранее стало известно, что Microsoft разрешила покупать и скачивать Windows 11 напрямую с сайта компании. До этого для установки ОС нового поколения нужно было скачать Windows 10 и обновить систему до актуальной.

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Андрей Ставицкий
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