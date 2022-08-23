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В Польше запланировали создать коалицию стран для запрета выдачи виз россиянам

PAP: Польша планирует создать коалицию стран, добивающихся запрета выдачи виз россиянам

Фото: Kantaro Komiya / AP

Польша планирует создать коалицию стран, добивающихся запрета выдачи виз гражданам России на уровне Евросоюза. Об этом в интервью агентству PAP рассказал международный пресс-секретарь польской правящей партии «Закон и справедливость» Радослав Фогель.

«Наша позиция последовательна. Мы выступаем за то, чтобы на европейском уровне ввести как можно более серьезные ограничения, касающиеся выдачи виз россиянам. Однако для того чтобы эти ограничения принесли ощутимый эффект, они должны быть введены на европейском уровне», — заявил политик.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. «Я думаю, что запретить въезд всем россиянам нехорошая идея. Нам надо действовать более выборочно», — заключил он.

При этом замглавы МИД Польши Шимон Шинковский потребовал, чтобы все страны Евросоюза прекратили выдавать шенгенские визы гражданам России. Он напомнил, что Польша уже несколько месяцев не выдает россиянам туристические визы.

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Николай Чигасов
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