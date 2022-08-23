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Психолог назвала главные признаки подростковой депрессии

Психолог Котова: подростковую депрессию можно определить по апатии и нежеланию общаться

Фото: unsplash

Депрессию у подростков можно определить по апатии и нежеланию общаться ни с кем, рассказала детский психолог Светлана Котова. Главные признаки подростковой депрессии она назвала в беседе с News.ru.

Психолог указала на то, что во время депрессии тинейджеры резко забрасывают увлечения, а также портят отношения и с родителями, и со своим окружением. «Практически ребенок изолируется или даже страдает от того, когда его принуждают куда-то идти или общаться. Просто нежелание общаться с кем-либо даже в школе или с нейтральными людьми», — рассказала Котова.

Кроме того, по словам Котовой, о подростковой депрессии свидетельствуют плохой сон, недосыпания или постоянная сонливость, физические боли, психосоматические проявления. Также, добавила психолог, депрессия может проявляться в нарушениях питания. Например, когда подросток теряет аппетит или, наоборот, начинает есть нетипично много.

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Александра Лисица
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