Россиянам назвали лучший фильм для борьбы с депрессией

Психолог Галигабаров для борьбы с депрессией посоветовал смотреть сагу о Гарри Поттере

Из множества фильмов — романтических с хэппиэндом, комедий — можно выделить один фильм для борьбы с депрессией. Об этом заявил психолог Петр Галигабаров, сообщает портал «Доктор Питер».

По его мнению, для поднятия настроения россиянам лучше всего пересмотреть сагу о Гарри Поттере, в частности, третий фильм — «Гарри Поттер и узник Азкабана».

В качестве аргумента эксперт назвал то, что автор бестселлера — Джоан Роулинг — начала работать над книгой, считая себя неудачницей и страдая от депрессии. При этом сейчас она стала знаменитостью и любимой писательницей миллионов читателей по всему миру.

Эксперт добавил, что начать просмотр киноэпопеи стоит с первого фильма, подмечая при этом сильные качества главного героя. Психолог также уверен, что в книгах о Гарри Поттере писательница представила свое видение депрессии и способы борьбы с ней.

В частности, по мнению Галигабарова, стоит обратить внимание на дементоров, поскольку они олицетворяют депрессивное расстройство. В книге и фильмах показано, что побороть их можно с помощью счастливых и добрых воспоминаний, верой в успех, а также обращаясь к старшему и мудрому наставнику.

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