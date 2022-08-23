На Украине анонсировали документ о гарантиях безопасности

Офис Зеленского анонсировал документ о гарантиях безопасности для Украины к 29 августа

Документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться 29-30 августа. Это анонсировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает «РБК-Украина».

Он утверждает, что уже ознакомился с проектом. Чиновник назвал «очень мощным» текст, подготовленный консультативной группой во главе с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

Расмуссен согласился возглавить группу по урегулированию на Украине 1 июля. По утверждению президента Владимира Зеленского, она должна «фундаментально создать конкретные гарантии безопасности для Киева». Тогда же Ермак пояснил, что гарантии должны распространиться на военную, политическую, дипломатическую, финансовую и другие сферы.

Украина требует международные гарантии безопасности в обмен на нейтральный статус и отказ от вступления в НАТО. При этом одновременно Зеленский подтвердил неизменность планов Киева присоединиться к альянсу, утверждая, что «пока никто не придумал лучшей гарантии».