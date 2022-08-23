Врач назвал советский суперфуд средством профилактики опасных болезней

Эпидемиолог Дубинин: рыбий жир используют для профилактики сердечной недостаточности

Рыбий жир используют для профилактики таких опасных болезней, как сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца и других, рассказал санитарный врач, эпидемиолог Николай Дубинин. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, как его правильно употреблять.

В советское время рыбий жир, считавшийся суперфудом, то есть крайне полезным продуктом, представлял собой неприятно пахнущую жидкость, а современный препарат имеет форму экстракта, но чаще — капсул, поэтому применять средство стало быстро и удобно, отметил Дубинин. Альтернативой лекарственным препаратам для получения Омега-3 жирных кислот врач назвал рыбу и морепродукты, а также грецкие орехи, льняное и рапсовое масло.

Полинасыщенные жирные кислоты Омега-3, содержащиеся в рыбьем жире, влияют на образование в организме биологически активных веществ (тканевых гормонов), которые способствуют обмену веществ

Рыбий жир используют для лечения и профилактики атеросклероза, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, отметил Дубинин. Омега-3 жирные кислоты снижают уровень триглицеридов (жиров) и холестерина, способствуют понижению артериального давления, снимают воспаление. Также добавки Омега-3 могут помочь облегчить симптомы ревматоидного артрита.

«Рыбий жир усваивается организмом практически на 100 процентов с небольшой затратой энергии», — пояснил врач. Он также обратил особое внимание на то, что при наличии большого количества полезных свойств у рыбьего жира практически нет противопоказаний, а побочные эффекты его употребления слабо выражены.

«После применения препарата может появиться неприятный запах изо рта, неприятный запах пота, головная боль, изжога, тошнота или диарея», — напомнил Дубинин. Он предупредил, что добавки Омега-3 могут взаимодействовать с лекарствами, влияющими на свертываемость крови. В случае их использования, а также наличия аллергии на рыбу или другие морепродукты, следует проконсультироваться с врачом.

Ранее врач Николай Дубинин рассказал, как оставаться в форме без подсчета калорий, который он считает бессмысленным. По его словам, здоровым активным людям необязательно, а зачастую и бесполезно рассчитывать дневную норму калорий, так как калорийность продукта зависит не столько от его энергетической ценности, сколько от способа его приготовления.