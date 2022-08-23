Зеленский рассказал о формате участия Украины в саммите G20

Президент Украины Зеленский заявил, что формат участия страны в саммите G20 не определен

Формат участия Украины в саммите «Большой двадцатки» (G20) пока не определен, заявил президент страны Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Польши Анджеем Дудой. Его слова приводит «Укринформ».

По его словам, до ноябрьского саммита на Бали еще очень много времени, поэтому пока рано обсуждать формат присутствия. Кроме того, он также выразил благодарность за приглашение на G20.

«В каком формате — это будет зависеть от многих факторов. Прежде всего для меня — от того, что будет происходить у нас в государстве», — рассказал политик.

Ранее Вашингтон призвал Зеленского посетить саммит G20, если на него приедет российский президент Владимир Путин. Тем не менее в Белом доме оставляют за Зеленским право выбрать онлайн-формат присутствия на саммите.

До этого глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что готова встретиться с Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки», если получит пост премьер-министра королевства и главы Консервативной партии.