Граждан Германии призвали принести «личные жертвы» для борьбы с Россией

Глава комитета бундестага ФРГ Циммерман призвала немцев принести жертвы для борьбы с РФ

Гражданам Германии необходимо принести «личные жертвы» для борьбы с российским правительством и всеми, кто «хочет разрушить демократическую жизнь». С таким призывом к немцам обратилась глава комитета бундестага ФРГ Мари-Агнес Циммерман в интервью медиагруппе Funke.

«Это также потребует личных жертв от всех нас, но, несмотря ни на что, мы не должны становиться слабыми», — заявила она, добавив, что из-за высоких цен на энергоносители важно помочь жителям страны, которые находятся в тяжелой экономической ситуации.

Ранее немецкие компании оценили убытки от ухода с российского рынка после начала спецоперации на Украине в 10 миллиардов евро. Именно такую сумму ведущие компании Германии совокупно списали в виде убытков, связанных с уходом из РФ.

20 августа президент Бундесбанка Йоахим Нагель допустил, что в условиях энергетического кризиса Германия может столкнуться с зимней рецессией экономики. По его мнению, осенью инфляция может составить десять процентов, при этом в последний раз двузначные темпы инфляции измерялись в стране более 70 лет назад.