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Немецкие компании оценили потери от ухода из России

Немецкие компании списали 10 миллиардов евро убытков из-за ухода из России

Фото: Shutterstock

Немецкие компании оценили убытки от ухода с российского рынка после начала спецоперации на Украине в 10 миллиардов евро, пишет Handelsblatt.

Именно такую сумму ведущие немецкие компании совокупно списали в виде убытков, связанных с уходом из России. Активы, связанные с Россией или Белоруссией, включая дебиторскую задолженность и ценные бумаги, списываются с баланса как неспособные в будущем генерировать доход.

В середине августа стало известно, что нефтегазовый концерн Uniper отчитался о чистых убытках в размере 12 миллиардов евро по итогам первой половины 2022 года. 6,5 миллиарда из этой суммы связаны с ожидаемыми ограничениями поставок топлива в Германию, 2,7 миллиарда — с обесценением доли концерна в проекте по строительству газопровода «Северный поток-2».

Введение последнего в эксплуатацию было заморожено из-за начала российской спецоперации на Украине. Ожидалось, что трубопровод станет дополнением к действующему «Северному потоку» и позволит диверсифицировать поставки газа в Европу.

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Платон Щукин
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