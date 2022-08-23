Толпы людей перед открытием H&M в российском городе попали на видео

Очередь из покупателей в магазин шведской марки H&M в Новосибирске попала на видео

Толпы россиян, которые выстроились в очередь в магазин шведского бренда одежды, обуви и аксессуаров H&M в Новосибирске, попали на видео. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Mash.

Очевидица сняла покупателей, которые стоят у входа в популярную точку в одном из торговых центров, название которого не раскрывается. На размещенных кадрах видно, что люди собрались у магазина перед его открытием. При этом точное время начала его работы неизвестно.

Об открытии магазинов H&M в российских городах сообщили 2 августа. Сначала работу возобновила точка продаж марки в торговом центре «Метрополис» в Москве. Также отмечается, что магазин бренда открылся в столичном «Авиапарке».

18 июля компания H&M объявила о сворачивании бизнеса в России на фоне проблем с ведением работы и нестабильной политической ситуации. Помимо этого, генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон пояснила, что компания благодарит своих российских сотрудников за работу.