В Москве вновь открылся H&M Home

Магазин H&M Home возобновил работу в ТЦ «Авиапарк» в Москве

Магазин шведского бренда H&M Home, в котором представлены товары для дома, вновь открылся в Москве в торговом центре «Авиапарк». Соответствующую информацию публикует официальный Telegram-канал универмага.

На размещенной фотографии видно, что торговая точка, которую закрыли на территории страны в связи с ситуацией на Украине, возобновила свою деятельность. Известно, что H&M Home начал работу наряду с другими бутиками компании, в которых продаются одежда, обувь и аксессуары.

В июле представители марки сообщили о финальной распродаже, которая должна была начаться 1 августа. Руководство ретейлера решило реализовать весь товар перед полным уходом из России. «С учетом текущих проблем с ведением работы и непредсказуемости будущего компания сегодня объявляет о решении начать процесс сворачивания бизнеса в стране», — говорилось в опубликованном пресс-релизе на сайте.

18 июля компания H&M объявила о сворачивании бизнеса в России на фоне проблем с ведением работы и нестабильной политической ситуации. Генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон пояснила, что компания благодарит своих российских сотрудников за работу.