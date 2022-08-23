Россиянам раскрыли способ сэкономить на ипотеке

Эксперт по ипотеке Судакова: сэкономить при долгосрочном займе поможет субсидия

Более выгодные условия кредитования при покупке первичной недвижимости можно получить, подобрав оптимальную ипотечную ставку. О том, как сэкономить на ипотеке, «Ленте.ру» рассказала руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Юлия Судакова.

«В частности, переплата будет меньше в случае субсидированного кредита при его оформлении на длительный срок и разнице в ставках более чем на 3 процента по сравнению с классическими ипотечными продуктами», — поделилась она.

Однако если человек планирует воспользоваться программой с субсидированной ставкой, то важно учитывать цель приобретения квартиры и сопутствующие обстоятельства, обратила внимание эксперт.

«Например, нужно учитывать, является ли покупка жилья инвестицией с перспективой продать жилье на высокой стадии готовности или после ввода дома в эксплуатацию. В этом случае имеет значение, есть ли у заемщика недвижимость, которую можно реализовать в ближайшие год-два с последующим закрытием кредита», — отметила Судакова.

Также, по ее словам, нужно принимать во внимание, живет ли человек в арендуемой квартире и стоит ли на этапе строительства минимизировать финансовую нагрузку. Если жилье приобретается в инвестиционных целях с продажей в краткосрочной перспективе, то нужно рассчитать субсидированную ставку на 2-3 года — на время строительства объекта. «Это позволит минимизировать ежемесячные платежи на данный период», — уточнила эксперт.

«Если же заем оформляется на длительный срок, то лучше воспользоваться программой с субсидированной ставкой на весь срок кредитования. В этом случае заемщик сможет уменьшить ежемесячные платежи и сократить общую переплату по кредиту», — подытожила Судакова.

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