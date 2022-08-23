Экономист рассказал о способе сэкономить на ипотеке для одной категории россиян

Экономист Лашко напомнил многодетным семьям о субсидии в 450 тысяч рублей на ипотеку

Финансовый эксперт Алексей Лашко рассказал о способах быстрого погашения ипотеки для многодетных семей. Он порекомендовал обратить внимание на государственные инициативы, среди которых программа поддержки семей с тремя детьми и более и льготные условия кредитования. В беседе с «Лентой.ру» экономист рассказал о том, как стать участником программы и об особенностях погашения субсидии.

«Субсидия на ипотеку для семей с тремя и более детьми начала работать еще в 2019 году. И сразу начала пользоваться большим спросом», — отметил Лашко.

В рамках предложения многодетные семьи могут рассчитывать на 450 тысяч рублей от государства с целью погашения кредитных обязательств на имущество перед банком. Программа охватывает все семьи с тремя или более детей. При этом важно, чтобы последний ребенок был рожден не раньше 1 января 2019 года. Субсидии действует на все ипотечные кредиты, оформленные до 1 июля 2024 года. Потратить средства можно на любую жилищную ипотеку: от покупки квартиры до строительства частного дома.

По условиям получения субсидии, средства перечисляются напрямую в банк, а не выдаются на руки получателям. Программа действует только на уже оформленные кредиты. В качестве первого взноса средства использовать не получится. Субсидия выдается один раз, а если сумма задолженности по ипотеке меньше 450 тысяч, то остаток средств «сгорает».

Как подать заявление

Подать заявление на субсидию можно после оформления ипотеки, сообщил Лашко. Заявление подается через банк, по установленной им форме. Помимо самого бланка заявления семье понадобятся оригиналы и копии следующих документов: паспорта и и свидетельства о рождении всех членов семьи, СНИЛС всех членов семьи, свидетельство о заключении брака или разводе, кредитный договор с банком, договор на покупку данной недвижимости.

«Обратите внимание на то, что в разных банках у вас могут потребовать дополнительные документы. Полный список лучше уточнить у сотрудников кредитной организации заранее», — заключил специалист.

Причины отказа в получении субсидии

«Чаще всего причиной отказа становится отсутствие гражданства России у детей или их родителей. Гражданами должны быть все члены семьи. Если у вас трое детей, но у одного иностранное гражданство, то его просто не учитывают, и вы теряете статус многодетной семьи», — объяснил финансовый эксперт.

Также в расчет не входят дети, на которых родителей лишили родительских прав, уточнил он.

Особенности погашения субсидии

Срок выплаты субсидии составляет до 30 календарных дней. «Неделя дается банку на проверку и отправку документов. Следующая неделю дается государственному органу — "ДОМ.РФ" — на проверку того же пакета документов. После этого выплата будет произведена в течение пяти рабочих дней», — пояснил Лашко.

Субсидию по погашению ипотеки многодетным семьям можно использовать вместе с материнским капиталом, сообщил он.

22 июня президент России Владимир Путин поручил ограничить ставку по программе льготной ипотеки. Она не должна превышать семь процентов, сообщается на сайте Кремля.