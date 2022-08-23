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В российском городе для оповещения о ЧС начнут использовать церковные колокола

Власти Томска заявили, что для оповещения о ЧС начнут использовать церковные колокола

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Церковные колокола для оповещения в экстренных ситуациях жителей могут начать использовать в Томске. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра российского города Михаил Ратнер, пишет «Коммерсантъ».

Он отметил, что власти уже имеют договоренности об этом с представителями Томской епархии. Ратнер уточнил, что подобная мера предусмотрена на случай, если в городе не будет электричества.

«В случаях массового отсутствия электроснабжения для этих способов оповещения у нас достигнута договоренность с РПЦ об использовании колоколов, расположенных в храмах и соборах на территории Томска», — заявил исполняющий обязанности мэра.

Для жителей Томска уже подготовили обучающие мероприятия, которые помогут отличить, когда колокола используются в религиозных целях, а когда — как средство оповещения. Соответствующее поручение дал врио губернатора Томской области Владимир Мазур.

Позже зампред Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе поддержал подобный способ информирования населения. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он напомнил, что на протяжении многих столетий звон церковного колокола использовался не только для благовеста, но и в случае пожара или нашествия врагов.

Ранее РПЦ сообщила о разрешении проносить в СИЗО красное вино для совершения причастия.

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Анна Щербакова
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