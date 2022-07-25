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В российские СИЗО разрешили проносить вино

РПЦ сообщила о разрешении проносить в СИЗО красное вино для совершения причастия

Фото: Christine Isakzhanova / Unsplash

В российские СИЗО разрешили проносить красное вино. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает официальный сайт Русской православной церкви (РПЦ).

По данным РПЦ, в пункте 218 правил внутреннего распорядка следственных изоляторов говорится, что для совершения религиозных обрядов священнослужителям разрешено проносить необходимые на время проведения богослужения книги, предметы религиозного культа, в том числе вещества для совершения причастия. В православной традиции обряд причастия проходит с применением беспримесного красного виноградного вина.

По данным руководителя правового управления Московской Патриархии игуменьи Ксении (Чернега), 4 июля принят приказ Минюста России № 110 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений и Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголовно-исполнительной системы», вступающий в силу с 17 июля 2022 года.

«Учтены предложение Церкви об обеспечении возможности использования евхаристического хлеба и вина для причастия лиц, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы», — сообщает пресс-служба РПЦ.

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Владимир Седов
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