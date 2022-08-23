Россия понадеялась на скорое согласование логистики визита МАГАТЭ на ЗАЭС

МИД: Россия рассчитывает на скорое согласование логистики визита МАГАТЭ на ЗАЭС

Россия рассчитывает на согласование в ближайшее время логистики поездки делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом заявил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, передает ТАСС.

В ходе обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) дипломат отметил, что в Москве ждут согласования приезда на ЗАЭС гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. «Очень рассчитываем, что хотя бы при подготовке этого визита и во время посещения миссией станции все эти обстрелы будут прекращены», — добавил он.

22 августа постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что делегация МАГАТЭ посетит ЗАЭС не ранее конца августа - начала сентября. «Мы выступаем за то, чтобы такая поездка состоялась как можно скорее, но здесь есть объективные ограничители. Она требует надлежащей подготовки: логистической, организационной, даже дипломатической», — объяснил он.

11 августа в администрации Запорожской области сообщили, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. Позднее стало известно, что в результате обстрелов украинской армии были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.