В России назвали время возможного визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Постпред РФ при МАГАТЭ заявил, что комиссия посетит Запорожскую АЭС не ранее конца августа

Комиссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетит Запорожскую АЭС (ЗАЭС) не ранее конца августа начала сентября. Время возможного визита назвал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает ТАСС.

«Мы выступаем за то, чтобы такая поездка состоялась как можно скорее, но здесь есть объективные ограничители. Она требует надлежащей подготовки: логистической, организационной, даже дипломатической в какой-то степени, на это необходимо определенное время, поэтому раньше самого конца августа и первых чисел сентября осуществить визит вряд ли удастся», — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе совместной беседы призвали к обеспечению безопасности на ЗАЭС. Также стороны заявили о важности скорейшего визита представителей МАГАТЭ «для выяснения состояния систем безопасности».

11 августа в администрации Запорожской области сообщили, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. Позднее стало известно, что в результате обстрелов украинской армии были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.