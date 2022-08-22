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В России назвали время возможного визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Постпред РФ при МАГАТЭ заявил, что комиссия посетит Запорожскую АЭС не ранее конца августа

Фото: РИА Новости

Комиссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетит Запорожскую АЭС (ЗАЭС) не ранее конца августа начала сентября. Время возможного визита назвал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает ТАСС.

«Мы выступаем за то, чтобы такая поездка состоялась как можно скорее, но здесь есть объективные ограничители. Она требует надлежащей подготовки: логистической, организационной, даже дипломатической в какой-то степени, на это необходимо определенное время, поэтому раньше самого конца августа и первых чисел сентября осуществить визит вряд ли удастся», — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе совместной беседы призвали к обеспечению безопасности на ЗАЭС. Также стороны заявили о важности скорейшего визита представителей МАГАТЭ «для выяснения состояния систем безопасности».

11 августа в администрации Запорожской области сообщили, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. Позднее стало известно, что в результате обстрелов украинской армии были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.

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Виктория Кондратьева
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