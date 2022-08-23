Израильский клуб отменил сделку с «Динамо» из-за невозможности получить оплату

«Маккаби Нетанья» отменил сделку с «Динамо» из-за невозможности получить оплату за Карцева

Израильский клуб «Маккаби Нетанья» отменил сделку с московским «Динамо» из-за невозможности получить оплату за полузащитника Эдена Карцева. Об этом сообщается в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) команды.

По информации источника, москвичи не смогли перевести деньги за 22-летнего футболиста сборной Израиля в рамках европейской банковской системы, отметив, что не могут сказать точно, сколько времени потребуется для решения проблемы. После этого «Маккаби» принял решение отменить сделку.

Отмечается, что клуб приказал Карцеву немедленно вернуться из России в Израиль. «Мы рады возвращению Карцева в свои ряды. Его возвращение укрепит состав и поможет клубу достичь профессиональных целей», — написали в пресс-службе.

Карцев выступает за «Маккаби Нетанья» с 2020 года. В составе команды он провел 22 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами. Хавбек дебютировал в составе сборной Израиля в матче Лиги наций против сборной Чехии 11 октября 2020 года.