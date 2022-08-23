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Назван лидирующий по выдаче льготной IT-ипотеки город

Москва стала городом-лидером по выдаче льготной IT-ипотеки

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Москва стала лидером по выдаче льготной IT-ипотеки в России. Первый по данному виду кредитования город назвал «Ленте.ру» заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

За три месяца в столице выдали 688 кредитов на сумму 8,55 миллиарда рублей по новой программе льготной ипотеки для IT-специалистов. Как отмечается, это около 30 процентов от общего числа выданных в стране льготных IT-ипотек. С мая по июнь желающие получить такой кредит подали почти 4,3 тысячи заявок, более 2,8 тысячи из них были одобрены.

Льготная ипотека для IT-специалистов стартовала в мае 2022 года с целью поддержать российскую отрасли информационных технологий. Кредит доступен для граждан в возрасте от 22 до 24 лет, работающих в соответствующем секторе не менее трех месяцев. Программа действует до конца 2024 года. В крупных городах максимальный объем займа составляет 18 миллионов рублей, а ежемесячный доход заемщика — не менее 150 тысяч рублей.

Ранее в августе Минцифры предложило снизить ставку по ипотеке для IT-специалистов с пяти до трех процентов годовых. Также обсуждалось изменение требования к минимальному размеру зарплаты. Для всех городов-миллионников, кроме Москвы, доход снизят до 120 тысяч рублей.

Александра Качан
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