Россиянам раскрыли способы избежать ареста единственного жилья

Юрист Грешнова рассказала, что единственное жилье нельзя арестовать даже при банкротстве

Арестовать единственное жилье в России нельзя даже при банкротстве, однако в некоторых ситуациях гражданам приходится доказывать неимение другой недвижимости в собственности. Способы избежать лишения имущества раскрыла исполнительный директор-руководитель аппарата Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Наталья Грешнова, пишет «Российская газета».

Специалистка напомнила, что единственным жильем считают дом, квартиру или помещение, где зарегистрирован и живет должник с семьей, если в собственности нет других объектов жилой недвижимости. «При наличии двух или несколько жилых объектов в собственности должника суд учитывает интересы должника и членов его семьи при определении имущества для реализации», — уточнила Грешнова.

По словам эксперта, в собственности должника после банкротства должна оставаться пригодная для круглогодичного проживания недвижимость, в которой достаточно места для каждого члена семьи. Однако правило не распространяется на приобретенное с помощью ипотеки жилье, если кредит еще не выплачен на момент банкротства. «При этом в случае реализации квартиры остальным членам его семьи будут выплачены денежные средства за их доли в квартире», — пояснила Грешнова.

Юрист отметила, что защитить имущество от взыскания можно, доказав ряд условий. Во-первых, жилье должно быть действительно единственным — для этого необходимо приложить выписку из ЕГРН за несколько лет, в которой указано, что у должника не было никаких иных жилых помещений. Во-вторых, гражданину нужно проживать в данном помещении — желательно, чтобы это было отражено в прописке. Кроме того, стоимость жилья не должна сильно превышать цены на аналогичные объекты недвижимости в той же части населенного пункта — доказать это можно оценкой или заключением экспертной организации.

В случае, если жилье по размеру превышает стандарты квартиры для социального найма на одного человека, следует доказать, что в квартире проживают иные члены семьи, подчеркнула Грешнова. «Также можно указать, что данная квартира подбиралась исходя из инфраструктуры района, в котором она находится (школы, детские сады, в которых обучаются дети должника, и тому подобное)», — добавила специалистка.

