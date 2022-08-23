Посол Индии сообщил об увеличении покупок нефти у России

Посол Индии Капур заявил, что страна увеличила покупки нефти и удобрений у России

Индия увеличила покупки нефти, удобрений и других товаров у России, заявил посол страны в Москве Паван Капур. Об этом сообщает RT.

«За последние месяцы мы наблюдаем значительный рост товарооборота, и сферы торговли тоже поменялись: Индия закупает у России больше нефти и удобрений, других товаров», — сказал он. По его словам, Россия покупает у Индии потребительские товары, текстиль, автозапчасти.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия приготовились признать платежные системы друг друга. Если это произойдет, индийские банки и обслуживаемые ими магазины начнут принимать карты «Мир». Вопрос взаимного признания платежных систем «Мир» и RuPay обсуждался в ходе визита советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала в Москву в середине августа.