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Польша и Украина разработают двусторонний договор

Представитель президента Польши Кумох: Варшава и Киев разработают двусторонний договор

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Польша и Украина разработают новый двусторонний договор. Об этом сообщил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох, передает агентство PAP.

«Польша и Украина работают над новым договором, который еще больше укрепит отношения друг с другом», — сказал Кумох. При этом он подчеркнул, что Варшава будет продолжать оказывать помощь Киеву, в том числе военную, так как у Польши «нет другого выхода». «Польша в отношении Украины не имеет никакой другой повестки дня, она практически говорит на том же языке, что и Украина, потому что мы понимаем, что оборона Украины — это также защита Польши», — заявил представитель президента.

Марина Совина
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