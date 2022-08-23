Предложившего официанткам носить стикеры о месячных босса раскритиковали в сети

Босс попросил официанток носить стикеры во время менструаций и столкнулся с непониманием

Владелец одного из австралийских кафе по имени Энтони попросил официанток в своем заведении носить красные стикеры во время менструаций и столкнулся с непониманием в сети. На его историю обратило внимание издание Mirror.

Энтони позвонил в эфир австралийской радиопередачи Kyle and Jackie O Show, чтобы обсудить свою идею. Он пожаловался, что одна из его сотрудниц во время месячных испытывала сильный стресс и ссорилась с коллегами. Так ему в голову пришла инициатива предложить женщинам в компании носить красные стикеры, которые бы сигнализировали о потребности в понимании и личном пространстве.

По мнению Энтони, сообщать информацию о состоянии сотрудниц клиентам логично. «Если кто-то учится водить машину, он наклеивает на машину соответствующий стикер. Это не для них, а для людей вокруг, которые должны посторониться и не давить на клаксон, не нервировать человека. Просто то же самое, но про женские дела», — сказал босс, которого сразу же раскритиковали и ведущие шоу, и пользователи сети.

Радиоведущая Джеки О назвала идею унизительной. «Может быть, еще повесить на них электронные браслеты? Глупая и бесчувственная идея», «Может, лучше давать им неделю выходных?», «А в следующий раз он заставит их носить желтую звезду Давида?!» — пишут в комментариях под публикацией.

Ранее стало известно об истории девочки, у которой в полтора года начались менструации из-за раннего полового созревания. Из-за выросшей в семь лет груди ей пришлось пережить травлю со стороны одноклассников и их родителей.