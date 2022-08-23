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Онколог назвал пугающее последствие стресса для мужчин

Врач Максим Котов: стресс может вызвать рак предстательной железы и печени

Фото: engin akyurt / Unsplash

Стресс может вызвать некоторые виды рака, в частности, рак предстательной железы, рассказал онколог Максим Котов. Пугающее последствие стресса для мужчин он назвал в беседе с изданием «Доктор Питер».

Врач признал, что ученым не так просто проверить взаимосвязь развития рака и стресса. Однако, обратил внимание он, у специалистов уже есть результаты научных работ о влиянии хронического стресса на механизмы развития рака и основных гормонов стресса на повреждение ДНК клеток и снижение активности генов-онкосупрессоров.

Кроме того, добавил Котов, гормоны стресса влияют на уровень воспаления в организме, что тоже считается фактором риска развития рака. «В среднем при наличии хронического стресса высокого уровня вероятность появления рака выше на 11 процентов, при этом наиболее значимым его влияние зафиксировали при раке предстательной железы, поджелудочной железы и печени», — заключил он, ссылаясь на эпидемиологические данные, полученные японскими учеными.

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Александра Лисица
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