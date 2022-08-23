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В Саудовской Аравии заявили о находящемся в состоянии шизофрении нефтяном рынке

Министр энергетики Саудовской Аравии: нефтяной рынок находится в состоянии шизофрении
Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд

Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил, что мировой нефтяной рынок находится в состоянии шизофрении. Об этом он сказал в интервью агентству Bloomberg.

«Без достаточной ликвидности рынки не могут рационально отражать реалии физических основ и могут создавать ложное чувство безопасности во времена, когда резервные мощности сильно ограничены, а риск серьезных сбоев остается высоким», — сказал министр. Он подчеркнул, что бумажный и физический рынки становятся все более разобщенными. «В некотором смысле рынок находится в состоянии шизофрении», — пояснил он.

По словам саудовского министра, такая ситуация «создает своего рода рынок йо-йо», а также посылает ошибочные сигналы в то время, когда необходимы большая прозрачность, ясность и хорошо функционирующие рынки. Это все должно позволить участникам эффективно препятствовать рискам, а также управлять ими и той неопределенностью, с которой они сталкиваются, добавил принц.

Низкая ликвидность и высокая волатильность не позволяют потребителям обратить внимание на нехватку производственных мощностей. Но прозрачность функционирования рынков позволит эффективно управлять рисками и подстраиваться под неопределенности.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия собралась установить рекордный премиум на свою нефть для рынка Азии в сентябре. Трейдеры ожидают, что крупнейший в мире экспортер сырого топлива будет продавать свою нефть сорта Arab Light для Азии с премией в 10,8 доллара за баррель к эталонному показателю в регионе.

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Марина Совина
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